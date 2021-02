Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pakete aus Postfahrzeug gestohlen

Nordhorn (ots)

Am Montagvormittag ist es an der Neuenhauser Straße zum Diebstahl von sechs bis sieben Postpaketen aus einem DHL-Transporter gekommen. Wie genau die Täter zwischen 11.20 und 11.30 Uhr an die Beute gelangen konnten, ist aktuell unklar. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

