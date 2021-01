POL-OG: Rastatt - Vermeintlicher Drogenhändler festgenommen

Polizeipräsidium Offenburg

Auf Grund von Vorermittlungen und vorangegangenen Durchsuchungen konnte ein am Montagabend festgenommener 32-Jähriger mit über 60 Gramm Amphetamin, geringen Mengen Marihuana und Haschisch, zweieinhalb Tabletten mit bislang unbekanntem Wirkstoff sowie mit vermeintlichem Drogengeld in Verbindung gebracht werden. Ein Teil des Amphetamins und das Bargeld trug der 32-Jährige bei seiner Ergreifung in Rastatt bei sich, die restlichen Beweismittel konnten in seiner Wohnung in Karlsruhe aufgefunden werden. Dem jungen Mann wird nun das Handeln mit Amphetamin vorgeworfen. Das Amtsgericht Baden-Baden erließ am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl, in Folge dessen der Verdächtige in die Justizvollzugsanstalt Offenburg eingeliefert wurde. Der 32-Jährige ist bereits seit seinem 14. Lebensjahr in zahlreichen Fällen strafrechtlich in Erscheinung getreten und verbüßte bereits mehr als ein Jahrzehnt unter Freiheitsstrafe.

