Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - 78 Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Insgesamt 78 Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung hat die Polizei am vergangenen Wochenende festgestellt. Am Freitagabend wurde in Papenburg eine private Party mit sechs Erwachsenen und einem Jugendlichen aufgelöst. In Neuenhaus flüchtete am Samstagabend eine Gruppe von zehn Jugendlichen vor der Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen zurückgelassene Handys zur Eigentumssicherung mit zur Dienststelle. Die Ermittlungen laufen. Am Sonntag löste die Polizei in Sögel eine Feier in einem Garten mit mehr als zehn Teilnehmern auf. Die Personen stammten aus mehreren Haushalten und hielten sich nicht an den Mindestabstand. Die jeweils Betroffenen müssen mit Strafen rechnen.

