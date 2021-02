Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Die Polizei in Nordhorn sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Montag gegen 9.45 Uhr auf der Veldhauser Straße ereignete. Demnach prallten in Höhe des dortigen Rastplatzes am Stubbenbrooksweg verschiedene Kleinteile gegen den Opel einer 51-Jährige, die in Richtung Nordhorn unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden am Auto. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

