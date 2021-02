Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Legden - Zeugen gesucht

Legden (ots)

Am Sonntagnachmittag soll es zwischen zwei Verkehrsteilnehmern auf der A 31 in Höhe Legden zu einer gefährlichen Verkehrssituation gekommen sein. Demnach soll der Beifahrer eines Autotransporters während der Fahrt Gegenstände auf einen BMW geworfen und diesen dadurch beschädigt haben. Die Insassen des Autotransporters bestreiten dies und zeigten ihrerseits eine Straßenverkehrsgefährdung durch den BMW-Fahrer an. Die Autobahnpolizei Lingen sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Rufnummer 0591/87715 entgegen genommen.

