Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Radfahrer verletzt

Aschendorf (ots)

Am 14. Februar kam es auf der Straße Pöhle in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war gegen 14 Uhr vermutlich mit einem weißen Combi in Richtung Windthorststraße unterwegs. Dabei übersah er an der dortigen Kreuzung einen 43-jährigen Radfahrer, der die Lang Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzt seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

