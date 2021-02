Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eigentümer gesucht

Meppen (ots)

Am 19. Februar wurden in mehreren Gärten in Meppen-Esterfeld diverse Geräte aufgefunden (siehe Fotos). Vermutlich wurden die Gegenstände zuvor gestohlen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

