Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Bushäuschen beschädigt

Dalum (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter die Verglasung von zwei Buswartehäuschen in Dalum zerstört. Betroffen sind das Häuschen vor der Geschwister-Scholl-Schule sowie das Häuschen am Wietmarscher Damm. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell