POL-COE: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der B525 in Coesfeld

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 05.02.21, 14.50 Uhr, befuhr ein 50jähriger Mann aus Coefeld (UB03) die B525 von Coesfeld in Fahrtrichtung Nottuln. In Höhe der ehemaligen Gaststätte Bakenfelder beabsichtigte er nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen und hielt sein Fahrzeug verkehrsbedingt an. Ein hinter ihm fahrender 50jähriger Mann (UB02) aus Billerbeck bremste sein Fahrzeug ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der 52jährige Unfallverursacher aus Dülmen (UB01), welcher hinter dem UB02 fuhr, fuhr aus ungeklärter Ursache ungebremst auf den Pkw UB02 auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den Pkw UB03 geschoben wurde. UB01 wurde bei dem Unfall schwerverletzt in das Uniklinikum nach Münster gebracht. UB02 wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er ebenfalls schwer verletzt in das Uniklinikum nach Münster gebracht. UB 03 blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro. Die B 525 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für ca. 2 Stunden gesperrt.

