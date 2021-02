Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bodelschwinghstraße

Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem schwarzen Auto, sucht die Polizei nach dem Fahrer des Autos. Ein 20-jähriger Nottulner befuhr am Mittwoch um kurz nach 6 Uhr mit seinem E-Scooter den Geh-/Radweg an der Bodelschwinghstraße in Richtung B525. In Höhe des Eckelskamp beabsichtigte er die Straße zu überqueren, als von links ein Auto kam. Der Scooterfahrer ging davon aus, dass das Auto ihn die Straße queren lässt. Er versuchte zu bremsen und auszuweichen. Dies gelang nicht und es kam zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Autos. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer bog an der Unfallörtlichkeit nach links ab und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet den Autofahrer, sowie weitere Zeugen, sich zu melden. Polizei Dülmen 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell