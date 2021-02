Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Weseler Straße

Geschäftseinbruch

Coesfeld (ots)

Durch eine aufgehebelte rückwärtige Tür gelangten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (4.02.) in ein Blumengeschäft an der Weseler Straße. Im Inneren durchsuchten die den Kassenbereich. Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell