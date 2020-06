Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den 11.06.2020

Neuwied (ots)

- Verkehrsunfälle -

Am 11.06.2020, gegen 18:50 Uhr kam an der Kreuzung Pfarrstraße / Kirschstraße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit durchaus glücklichem Ausgang. Eine 43jährige Fahrzeugführerin nahm im Kreuzungsbereich einen 13jährigen Radfahrer verspätet war und konnte, um eine direkte Kollision zu vermeiden, mit ihrem Fahrzeug nur noch seitlich ausweichen. Hierdurch fuhr die 43jährige in ein geparktes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden. Durch das Geschehen stürzte der Radfahrer, zog sich aber nur leichte Verletzungen zu. Die Schutzengel aller Beteiligten werden sich in den nächsten Tagen wohl frei nehmen.

- Verkehrsüberwachung -

Am Mittag wurden die Beamten in die Hafenstraße nach Neuwied gerufen, da sich dort verdächtige Fahrzeuge aufhalten sollten. Tatsächlich konnte im genannten Bereich ein Fahrzeug mit mehreren Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigte der 18jährige Fahrzeugführer Auffälligkeiten bezüglich eines möglichen Betäubungsmittelkonsums, welchen er in der Folge auch einräumte. Die weitere Fahrt war somit beendet und gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren eingeleitet.

Gegen 22:30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Neuwied in der Engersgaustraße auf ein unbeleuchtetes Fahrrad aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 19jährigen Radfahrer geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Auch in diesem Fall muss der 19jährige mit einem Verfahren rechnen.

