Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen

Haren - Acht Firmentransporter aufgebrochen

Lathen / Haren (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es an der Straße Mühlentannen zum Einbruch in insgesamt fünf Transportfahrzeugen auf zwei Firmengeländen gekommen. Die unbekannten Täter brachen die Fahrzeuge auf und hatten es jeweils gezielt auf die darin befindlichen hochwertigen Werkzeuge abgesehen. Zu vergleichbaren Taten kam es zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen an der Heinrichstraße in Haren. Auch hier brachen die möglicherweise selben Täter insgesamt drei Firmentransporter auf und entwendeten zahlreiche Werkzeuge. Die Gesamtschadenssumme der genannten Taten ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

