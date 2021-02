Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Sporthalle beschädigt.

Lippe (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen vergangenem Freitag und Mittwochmorgen die Sporthalle des Schulzentrums an der Parkallee. Die Täter beschädigten Glasbausteine und sprühten verschiedene Graffitis mit schwarzem Lack an die Wand. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

