Polizei Düren

POL-DN: Zaun gestohlen

Kreuzau (ots)

Unbekannte entwendeten an einem Hochwasserrückhaltebecken in Drove größere Zaunelemente. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits vor einiger Zeit, zwischen dem 07.06.2020 und dem 11.06.2020, müssen der oder die Unbekannten sich ans Werk gemacht haben. Insgesamt entwendeten sie 16 Stabgitterlemente eines Zaunes am Hochwasserrückhaltebecken in Kreuzau Drove. Das Becken liegt an der L 249 in der Nähe einer Kiesgrube.

Aufgrund der Größe der Zaunelemente und der entwendeten Menge müssen sich die Täter längere Zeit vor Ort aufgehalten haben. Unter Umständen führten sie ein größeres Fahrzeug zum Transport der Gitter.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im oben genannten Zeitraum rund um den Bereich des Beckens etwas Verdächtiges oder Auffälliges beobachtet haben. Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen unter 02421 949-6425 der Polizei Düren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell