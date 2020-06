Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Düren (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Antwerpener Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Radfahrer und eine Pkw-Fahrerin beteiligt waren. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Gegen 06:05 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pedelec die Antwerpener Straße in Richtung Viandener Straße. Am Kreuzungsbereich mit der Wewordenstraße blickte er nach rechts und sah von dort auch einen Pkw näher kommen. In der Annahme, er würde es noch vor dem Wagen über die Kreuzung schaffen, fuhr der Dürener in den Kreuzungsbereich ein.

Die Pkw-Fahrerin, eine 32-jährige Dürenerin, befuhr die Wewordenstraße in Richtung Binsfelder Straße. Den kreuzenden Fahrradfahrer nahm sie zu spät wahr. Es kam zu einem Unfall zwischen dem Rad- und Autofahrerin, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

