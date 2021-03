Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in ein Tabakwarengeschäft im HC - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Im Einkaufszentrum Herold-Center in der Straße Berliner Allee (Norderstedt) ist es in der Nacht zum heutigen Donnerstag (04.03.2021), genau um 00:50 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Täter erbeuteten große Mengen Zigaretten im unteren vierstelligen Warenwert und eine Ladenkasse.

So verschafften sich bislang noch unbekannte Täter über den seitlichen Eingang Zugang zum Herold-Center (aus Richtung ZOB) und durchbrachen danach die Ladentür des Tabakhändlers. Aus den Regalen wurden sodann Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Einbrecher entwendeten zudem die Ladenkasse, ließen diese aber in dem danebenliegenden Treppenhaus des Geschäftes gewaltsam geöffnet zurück und entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Ein telefonisch aufgeschalteter Sicherheitsdienst meldete den Einbruch der Polizei.

Die Polizei fragt nun, wer in dieser nächtlichen Stunde verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Einbruch, insbesondere auch im Umfeld des Tatortes, gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 / 528 060 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell