Polizei Gütersloh

POL-GT: Beleuchtungskontrollen am Kreisgymnasium in Halle

GüterslohGütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Mittwochmorgen (09.12., 07.00 Uhr bis 07.30 Uhr) fanden an den Zufahrten zum Kreisgymnasium in Halle an der Neustädter Straße Beleuchtungskontrollen statt. Beteiligt an den Kontrollen war neben den Beamten der Kreispolizeibehörde Gütersloh die Verkehrssicherheitsbeauftragte des Kreisgymnasiums, Sonja Meyer-Finkbeiner.

Trotz der winterlich kalten Temperaturen waren auf den Zufahrtswegen zur Schule eine Vielzahl an Schülerinnen und Schüler in den Morgenstunden unterwegs. Die Kontrollen kamen für sie nicht unerwartet. In Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern der Schule wurden die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Tagen auf die Kontrollen in der Vorweihnachtszeit vorbereitet. Selber sehen heißt nicht gesehen werden! Diesen Ratschlag sollten sich die Kinder und Jugendlichen zu Herzen nehmen und ihre Fahrräder gemeinsam mit ihren Eltern entsprechend für die dunkle Jahreszeit vorbereiten. Ziel war es nicht, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen, sondern möglichst viele Fahrräder mit korrekter Beleuchtung zu sehen.

Die Bilanz der Beamtinnen und Beamten am Mittwoch fällt grundsätzlich positiv aus. Der deutlich überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler war mit vorschriftsmäßiger Beleuchtung unterwegs. Dennoch wurden zwölf Kinder und Jugendliche mit mangelhafter, bzw. ohne Beleuchtung angehalten. Die Jugendlichen mussten ein Verwarngeld zahlen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder wurden über die Missstände informiert.

Bild: Verkehrssicherheitsbeauftragte Sonja Meyer-Finkbeiner, PHK Alexander Franke (Beziksdienstbeamter Halle) und PHK Peter Stockhecke (Verkehrssicherheitsberater der Polizei Gt)

