Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher ertappt

Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei am Mittwoch einen Einbrecher vorläufig festzunehmen.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr meldete eine Zeugin zwei Einbrecher am Kornhausplatz. Die würden gerade Leergut an einem Gastronomiebetrieb Leergut stehlen. Polizeistreifen rückten an und fahndeten nach den beiden Unbekannten. In der Poststraße entdeckten sie zwei junge Männer, auf die die Beschreibung zutraf. Die Beiden flüchteten. Den Beamten gelang es, einen der beiden, einen 20-Jährigen festzunehmen. Der zweite Dieb, ein 18-Jähriger, dessen Identität ermittelt werden konnte, blieb verschwunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++++++ 0364226

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell