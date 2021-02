Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu spät gebremst

Zwei verletzte Fußgänger gab es bei einem Unfall am Mittwoch in Geislingen.

Der 81-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr in der Rheinlandstraße in Richtung Springstraße. Dort schaltete eine Ampel auf rot. Das erkannte der Fahrer des Subaru zu spät und konnte sein Auto vor der Haltelinie nicht mehr anhalten. Eine 38-Jährige war gerade, dabei an der Ampel mit ihrem Kind die Straße zu überqueren. Der Subaru berührte die Frau noch gering. Auch ihr Kind berührte der Subaru noch leicht. Beide stürzten dadurch zu Boden. Rettungskräfte brachten die beiden mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Schaden an dem Subaru durch den Unfall entstand nicht. Ein Angehöriger der ebenfalls mit unterwegs war, war wohl so aufgebracht, dass er gegen die Windschutzscheibe des Subaru schlug, die dadurch zu Bruch ging. Der Mann wird sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

