Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto nicht gesichert

Gegen eine Mauer rollte ein Pkw am Dienstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei gerufen: In der Ledergasse war ein Pkw gegen eine Mauer gerollt, weil der Autofahrer das Fahrzeug nicht richtig gesichert hatte. Es hatte sich selbstständig gemacht. Die Maucher zerbrach in ihre Einzelteile. Den Sachschaden an dem VW schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

