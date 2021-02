Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Gartenhütte brennt

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr in Mietingen zu einem Brand aus.

Gegen 4 Uhr entdeckte eine Zeugin den Brand in der Bachstraße. Eine Gartenhütte brannte. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer löschen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brach das Feuer in einer Mülltonne aus. Warum, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der vorläufige Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht.

