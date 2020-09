Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Illegale Drogen bei Beifahrer entdeckt

Grabow (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz in Grabow hat die Polizei am Dienstagabend bei dem Beifahrer eines PKW mehrere Portionstütchen mit illegalen Drogen entdeckt. Insgesamt 5 Tütchen mit Amphetamin stellten die Polizei bei dem 33-jährigen Mann sicher. Auch in seiner Wohnung fand die Polizei später einige Portionstütchen sowie szenetypische Utensilien. Gegen den 33-jährigen Deutschen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

