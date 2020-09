Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mini- Indoorplantage in Wohnung entdeckt

Hagenow (ots)

In einer Wohnung in Hagenow hat die Polizei am Dienstagabend eine kleine Drogenaufzuchtanlage entdeckt. Dabei stellten die Polizisten auch das frisch abgeerntete Cannabispflanzenmaterial fest, welches in 5 Plastiktüten verpackt war. Zudem fanden die Beamten in der Wohnung mehrere Portionstütchen mit anderen illegalen Drogen sowie szenetypische Utensilien und mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Polizei stellte den Fund anschließend sicher. Betroffen von der Wohnungsdurchsuchung waren die 31-jährige Wohnungsmieterin und ihr 24-jähriger Bekannter. Gegen die beiden Deutschen wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell