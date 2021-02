Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Bremsende Fahrzeuge zu spät bemerkt

Drei Autos waren am Mittwoch an einem Unfall bei Öpfingen beteiligt.

Gegen 13.45 Uhr fuhr der 61-Jährige auf der B311 von Öpfingen in Richtung Oberdischingen. Zu spät bemerkte er, dass die vorausfahrenden Autos wegen eines stehenden Lkw´s abbremsen und anhalten mussten. Der Fahrer des Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW einer 69-Jährigen in das Heck. Den VW wiederum schob es auf einen Anhänger an einem Auto. Bei dem Unfall erlitt die 69-Jährige leichte Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

