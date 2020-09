Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Versuchter Trickbetrug

Karlsruhe (ots)

Ein 79-jähiger Mann wurde am Montag beinahe zum Opfer eines Trickbetrugs in Waldbronn. Er erhielt gegen zehn Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamtendes Polizeiposten Albtal in Waldbronn, der ihm mitteilte, dass gegen ihn ein türkischer Haftbefehl vorliege und er sich in dieser Angelegenheit mit dem Bundeskriminalamt unter einer Handynummer in Verbindung setzen solle.Bei einem Anruf teilte ihm ein "Dr. Brockmeyer" mit, dass er gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 12.500 Euro seine Verhaftung vermeiden könne. Der Betrugsversuch flog auf, weil der Geschädigte sich beim Polizeiposten Albtal nach dem angeblichen Beamten erkundigte, der ihn zuerst angerufen hatte und der Sachverhalt dort nicht bekannt war.

