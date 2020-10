POL-CE: Celle - Fremde Menschen nicht in die Wohnung lassen ++++ Angebliche Corona-Beraterin der Stadt bringt Seniorin um hohe Geldsumme

Polizeiinspektion Celle

Die Polizei Celle warnt eindringlich davor, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen. Der Anlass ist ein Vorfall, der sich bereits Ende September ereignet hat, jedoch jetzt erst zur Anzeige gebracht wurde. Unter dem Vorwand, im Auftrag der Stadt Celle ältere Menschen in Sachen Corona zu beraten und unterstützen, verschaffte sich eine unbekannte Frau Zutritt zur Wohnung einer alleinlebenden 89 Jahre alten Frau aus Celle. Die arglose Seniorin ließ die Frau hinein, bemerkte aber nicht, dass offenbar noch eine weitere Person die Wohnung betrat. Die angebliche Mitarbeiterin der Stadt verwickelte die ältere Frau in der Küche in ein längeres Gespräch, so dass der mutmaßliche Komplize genug Zeit hatte, aus dem Wohnzimmer das Ersparte zu stehlen. Erst nach einigen Tagen bemerkte die Seniorin das Fehlen einer fünfstelligen Summe. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 21.09. bis 26.09.2020 und wurde erst kürzlich bei der Polizei angezeigt. Die Polizei geht davon aus, dass diese Tat kein Einzelfall ist. Betroffene sollten sich umgehend bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 melden, falls sie in eine ähnliche Situation geraten.

