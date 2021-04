Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) - Glatteisunfall am Berliner Platz in Villingen

Villingen-Schwenningen (ots)

Heute Morgen ist es gegen 8 Uhr zu einem Glatteisunfall am Berliner Platz in Villingen gekommen. Eine 37-jährige VW-Fahrerin befuhr den Berliner Platz in Richtung Berliner Straße. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, stellte sie fest, dass das Auto wegen Glatteis weder langsamer wurde, noch gelenkt werden konnte. Sie rutschte mit ihrem VW auf einen im dortigen Bereich geparkten Audi. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

