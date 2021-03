Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Radfahrer stürzt und randaliert ++ Buseinbrecher auf frischer Tat ertappt ++ 39-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Radfahrer stürzt und randaliert

Rotenburg. Am Dienstagabend ist ein betrunkener Radfahrer in der Soltauer Straße alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Wie sich später herausstellte, hatte der 25-jährige Mann zuvor viel zu tief ins Glas geschaut. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme zeigte einen Wert von knapp drei Promille an. Bei dem Sturz zog sich der Radler eine Schulterverletzung zu. Die Hilfeleistung durch herbeigerufene Rettungskräfte lehnte der 25-Jährige ab. Auch bei der Blutentnahm leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er wird sich jetzt wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Buseinbrecher auf frischer Tat ertappt

Bremervörde. Am Dienstagabend sind zwei unbekannte Männer auf dem Betriebshof eines Busunternehmens an der Wesermünder Straße dabei erwischt worden, wie sie sich an vier Bussen zu schaffen machten. Gegen 21.15 Uhr wurde der Firmeneigentümer auf die Unbekannten aufmerksam. Sie hatten versucht die pneumatischen Bustüren aufzudrücken. Als der Mann die Täter überraschte, ergriffen sie sofort die Flucht. Gestohlen haben sie vermutlich nichts.

39-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend vermutlich unter dem Einfluss von Marihuana in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung hatte ihn gegen 20.45 Uhr im Brakeweg gestoppt. Im Gespräch mit dem Mann erkannten die Polizisten Anzeichen, die auf den Konsum von Rauschgift hindeuteten. Der 39-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Unter Drogen auf der Autobahn

Hollenstedt/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit hat am Dienstagabend einen 39-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr der Hansalinie gezogen. Der Mann steht im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Steuer seines Mercedes gesessen zu haben. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate nahmen die Beamten bei dem Mann Anzeichen für Rauschgiftkonsum wahr. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach dürfte der 39-Jährige vor Fahrtantritt Marihuana und Kokain zu sich genommen haben. Der Mann musste eine Blutprobe und 1.200 Euro an Kaution zur Sicherung des folgenden Verfahrens abgeben.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Visselhövede. Eine 87-jährige Visselhövederin ist am Montagmittag in einem Discounter an der Soltauer Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte während des Einkaufens ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Eine noch unbekannte Frau dürfte diese Gelegenheit genutzt haben, um die Geldbörse der 87-Jährigen daraus zu stehlen.

Einbruch in Werkstatthalle

Fintel. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Werkstatthalle an der Straße Am Wasserfeld eingebrochen. Dazu hatten sie eine Nebeneingangstür des Gebäudes gewaltsam geöffnet. In der Halle fanden die Unbekannten Werkzeuge und Maschinen im Wert von über zehntausend Euro. Sie luden ihre Beute vermutlich in ein Fahrzeug ein und fuhren davon. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04265/95486-0 bei der Polizei in Fintel.

Dieseldiebe machen reichlich Beute

Everinghausen. In den zurückliegenden Tagen sind Dieseldiebe in der Liebigstraße unterwegs gewesen. Sie brachen die Tankdeckel an drei Lastwagen auf und zapften über 500 Liter Kraftstoff ab. Mit der flüssigen Beute machten sie sich aus dem Staub. Hinweise bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell