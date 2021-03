POL-ROW: ++ Polizei übt schnelles Eindringen in Wohnungen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Bevor die Entkernungsarbeiten in den Räumen der Alten Post an der Großen Straße in Rotenburg starten, hat die Rotenburger Polizei in der vergangenen Woche die Gunst der Stunde genutzt und gemeinsam mit Stader Kollegen Zugriffs- und Türöffnungsvarianten für ein schnelles Eindringen in Wohnungen geübt. Möglich gemacht hat das die Sparkasse Rotenburg Osterholz als ehemaliger und zukünftiger Vermieter mehrerer Polizeigebäude im Landkreis. Im Beisein des Rotenburger Kripo-Chefs, Polizeioberrat Fabian Bernert, ging es am Dienstagvormittag in der ehemaligen Pakethalle des Postverteilungszentrums los. Die Polizisten aus Rotenburg und Stade hatten sich gut vorbereitet und das nötige Equipment für die Übung mitgebracht. Nach kurzer "Einsatzbesprechung" zog der Tross vom Erdgeschoss durch das Treppenhaus zu einer "verschlossenen Wohnung". Dort wartete - wie im besten Fall im realen Einsatz - eine festzunehmende Person in ihrer Wohnung. Die Eingangstür hielt nicht lange Stand und konnte mit einer Ramme schnell geöffnet werden. Die "Festnahme" war dann nur noch Formsache. Im weiteren Verlauf des Vormittags durften die Polizisten ihr Gerät noch an zahlreichen Türen ausprobieren.

