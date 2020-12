Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Zeugin beobachtet Unfallflucht

WetterWetter (ots)

Am 15.12. gegen 14 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Bruchstraße eine Verkehrsunfallflucht. Eine Frau in einem Pkw streifte beim Vorbeifahren einen geparkten weißen Pkw VW. Sie hielt ihr Fahrzeug an, stieg aus und schaute nach dem entstandenen Schaden, bevor sie wieder einstieg und sich entfernte. Als die Halterin des VW den Schaden an ihrem Fahrzeug bemerkte, informierte die Zeugin sie über ihre Beobachtungen. Eine Unfallfluchtanzeige wurde aufgenommen, Ermittlungen zur Verursacherin des Unfalls wurden eingeleitet.

