Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Überwachungskamera gestohlen

HerdeckeHerdecke (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15.12. entwendeten unbekannte Täter in der Bahnhofstraße eine Überwachungskamera, die an einem Hauseingang befestigt war. Hinweise erbittet die Polizei unter 02335-9166-7000.

