Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Wohnhaus

SprockhövelSprockhövel (ots)

In der Zeit vom 10. bis zum 15.12. versuchten unbekannte Täter, in ein freistehendes Einfamilienhaus Hohe Egge Oberweg einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, die Täter verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

