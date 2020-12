Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am 16.12. versuchten unbekannte Täter, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Walter-Sondermann-Straße einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzen sie eine Drahtschlinge, um den Fenstergriff umzulegen und so das Fenster zu öffnen. Der Versuch misslang jedoch, die Täter entfernten sich unbemerkt in unbekannte Richtung. Die Drahschlinge blieb auf dem Fensterbrett liegen, sie wurde durch die Polizei sichergestellt.

