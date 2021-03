POL-ROW: Pressemitteilung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 26.03. - 28.03.2021

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressemitteilung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 26.03. - 28.03.2021

Rotenburg

Rotenburg: Schadensträchtige Verkehrsunfälle vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme Am 26.03.2021, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, kam es im Bereich der Verdener Straße zu insgesamt vier Verkehrsunfällen. Der 80-jährige Fahrer aus Rotenburg befuhr mit seinem Pkw von seiner Wohnanschrift über die Verdener Straße in Richtung Innenstadt, stieß hierbei gegen insgesamt drei abgestellte Fahrzeuge und kam letztlich an einem abgestellten Lkw in der Mühlenstraße endgültig zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigten sich gesundheitliche Einschränkungen bei dem Fahrer und nach und nach meldeten sich die Geschädigten der angefahrenen Pkw. Nach einer ersten Versorgung des offensichtlich unverletzten Fahrers wurde er schließlich ins Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg eingeliefert. Verletzt wurde ansonsten zum Glück niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (Bilder befinden sich im Anhang)

Rotenburg: Ladendieb beschäftigt Polizei Bereits in der Nacht des 27.03.2021 randalierte ein 27-jähriger Mann alkoholisiert im Agaplesion Diakoniekrankenhaus Rotenburg und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Gewahrsam der Polizei Rotenburg verbringen. Nachdem er am Morgen wieder entlassen wurde begab er sich zunächst nach Scheeßel um im Anschluss wieder im Rotenburger Krankenhaus zu erscheinen um eine Behandlung zu erwirken. Da diese aufgrund fehlender Symptome abgelehnt wurde begab er sich zu einem Lebensmittelgeschäft und entwendete u.a. Alkoholika. Dieser Vorfall endete letztlich erneut im Gewahrsam der Polizei. Nachdem die Person entlassen und in einer städtischen Unterkunft untergebracht werden konnte, wurde es ruhig um die Person.

