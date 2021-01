Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (15/2021) Zwei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß - Polizei Friedland sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Heerstraße (Kreisstraße 21), zwischen der Ortschaft Ballenhausen und der Landesstraße 568 Montag, 18. Januar 2021, gegen 13.30 Uhr

FRIEDLAND (mb) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Heerstraße bei Ballenhausen (Landkreis Göttingen) sind am Montagmittag (18.01.2021) zwei Menschen verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 24 Jahre alter Mercedes-Benz-Fahrer gegen 13.30 Uhr die Heerstraße von der L 568 kommend in Richtung Ballenhausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Der 24-jährige Pkw-Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Göttinger Klinik.

Neben den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ballenhausen, Groß Schneen und Niedernjesa waren zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die umfassende Unfallaufnahme musste die K 21 ca. zwei Stunden lang voll gesperrt werden.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 28.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/93790-0 bei der Polizei in Friedland zu melden.

