POL-COE: Billerbeck, L581/Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der L581 ist am Dienstag (22.9.20) ein Motorradfahrer aus Dülmen schwer verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Duisburg die Landstraße in Richtung Coesfeld. In der Gegenrichtung war der 28-jährige Dülmener auf seiner Maschine unterwegs. Als der Duisburger Links zu den Anschriften Westhellen "17,19,16,21,22" abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Mit einem Rettungswagen kam der Dülmener in ein Krankenhaus.

