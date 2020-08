Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Haßloch (ots)

Am 03.08.2020 kam es gegen 08:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in der Krämergasse, Haßloch, an einer Grundstücksausfahrt. Das 5-jährige Kind befuhr ordnungsgemäß den Bürgersteig, parallel zur Krämergasse. Die 38-jährige Mutter befuhr die Straße auf gleicher Höhe zum Kind. Der 68-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem PKW aus seiner Hofeinfahrt auf die Straße einfahren und tastete sich in den fließenden Verkehr. Noch auf dem Bürgersteig erfasste der PKW-Fahrer das Kind. Das Kind stürzte und zog sich eine kleine Rötung am Knie zu, am PKW entstand geringer Sachschaden. Eine ärztliche Versorgung des Kindes vor Ort war nicht notwendig. Ein unabhängiger Zeuge beobachtete den Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell