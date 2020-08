Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Am späten Vormittag betrunken mit Roller unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 03.08.2020, gg. 11:20 Uhr, wurde ein 51jähriger Neustadter, mit einem Kleinkraftrad, einer zunächst anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle in der Siegfriedstraße wurde, trotz getragenem Mund- und Nasenschutz, starker Alkoholgeruch festgestellt. Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann an, zuletzt vor ca. 10 Jahren Alkohol konsumiert zu haben. Da diese Angabe mit der Gesamtsituation nicht in Einklang zu bringen war, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 2,07 Promille. Nun gab der Verkehrsteilnehmer an, dass er am Vorabend doch einige Fläschchen Weinbrand und am Morgen noch einen Wodka zu sich genommen habe. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt.

