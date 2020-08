Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegales kampieren in einem Naturschutzgebiet

Forst (ots)

Am 02.08.2020 teilte ein aufmerksamer Bürger gegen 10:42 Uhr mit, dass im Naturschutzgebiet am Basaltsee, Forst, mehrere Jugendliche kampieren, baden und grillen. Vor Ort konnte die Situation bestätigt vorgefunden werden. Es konnten mehrere Personen zwischen 18 und 30 Jahren angetroffen werden. Es wurden insgesamt sechs Zelte aufgebaut. Eine Feuerstelle am Ufer soll schon von Vorgängern eingerichtet worden sein und lediglich wieder entzündet. Im Wasser trieb ein Schlauchboot. Während der Personalienfeststellung gab eine der anwesenden Personen total gefälschte Personalien zu Protokoll. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst sowie die anwesenden Personen mit einem Platzverweis der Örtlichkeit verwiesen.

