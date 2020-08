Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Forst (ots)

Am 02.08.2020 kam es gegen 12:25 Uhr in Höhe einer Überquerungshilfe der L516 zwischen Deidesheim und Forst zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 22-jährige PKW-Fahrerin befuhr die L516 in Fahrtrichtung Deidesheim. Der 70-jährige Fahrradfahrer befuhr den, parallel zur L516 verlaufenden, Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Überquerungshilfe fuhr der Fahrradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von der PKW-Fahrerin frontal erfasst. Vor Ort fanden sich schnell eine Vielzahl von Ersthelfern, welche bei der Versorgung insbesondere des Fahrradfahrers halfen. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Zeitpunkt des Unfalls.

