Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis in 40 Fällen - Führerschein beschlagnahmt

Polizeiautobahnstation Ruchheim (ots)

Am Montag, den 03.08.2020 gegen 12:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein in Rumänien zugelassenes Sattelzuggespann auf dem Autobahnparkplatz Kurzgewann an der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 46 Jahre alte Fahrzeugführer den Beamten u.a. ein rumänisches Führerscheindokument aus. Bei der polizeilichen Überprüfung in dem bundesweiten Fahndungsdatenbestand wurde festgestellt, dass dem Fahrer bereits im Februar 2019 rechtskräftig durch das Gericht die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Da das Führerscheindokument durch den Fahrer trotz Aufforderung nicht der zuständigen Behörde übersandt wurde, wurde dieses noch vor Ort durch die Polizeibeamten beschlagnahmt. Durch die Überprüfung des in dem Fahrzeug verbauten Fahrtenschreibers konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer bis zum heutigen Tag 40 mal die kontrollierte Sattelzugmaschine geführt haben dürfte, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen.

Dem Fahrer wurden Folgefahrten mit einem fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum untersagt. Eine empfindliche Sicherheitsleistung wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal angeordnet.

