POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den Zeitraum 30.12.2019 auf den 31.12.2019.

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

In der Zeit vom 26.12.2019, 08:00 Uhr, bis zum 28.12.2019, 18:00 Uhr, wurde in Moordorf in der Ringstraße 147 ein Audi A8 am Radkasten beschädigt, der dort geparkt stand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum vom 26.12.2019 bis zum 30.12.2019, als ein am Georgswall abgestellter Mazda 6, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, an der vorderen, rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Am 30.12.2019 wurde in Moordorf zwischen 15:50 Uhr bis 16:10 Uhr ein auf dem Parkplatz der Ekelser Straße 2 abgestellter Citroen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier in unbekannte Richtung, Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941-606215.

Zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr kam es am 30.12.2019 gegen 23:15 Uhr in Großefehn auf der Straße Im Unterende Nord. Eine 55-jährige Frau aus Großefehn befuhr hierbei die Straße Im Unterende Nord in Richtung Spetzerfehn. Kurz vor der Kreuzung zum Postweg kam ihr ein Pkw entgegen und touchierte ihren Pkw am Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, sodass auch hier die Polizei unter 04941-606215 auf Hinweise angewiesen ist.

Kriminalitätsgeschehen

Motocross-Maschinen entwendet

Bereits im Zeitraum von Freitag, 27.12.2019, bis zum Montag, 30.12.2019, wurden in der Gewerbestraße in Georgsheil auf dem Gelände eines Kfz-Handels zwei Container aufgebrochen und aus diesen zwei Motocross-Maschinen der Marke KTM entwendet. Die Täter sind mit den Maschinen über eine angrenzende Grünfläche zur Bundesstraße gelaufen und dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Brand einer Scheune

Am Montag kam es gegen 22:00 Uhr im Langfeldweg in Aurich/Wiesens zu einem Brand einer landwirtschaftschaftlich genutzten Scheune. Aus unbekannter Ursache stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits ein Teil der Stallung, welche unmittelbar an das vom Eigentümer bewohnte Haus grenzt, in Flammen. Die in der Stallung untergebrachten Tiere (Pferde und Hunde) konnten rechtzeitig befreit werden, nach ca. 30 Minuten hatte die Feuerwehr, die mit ca. 60 Mann vor Ort war, den Brand unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf ca. 90000,- Euro geschätzt.

Brand einer Thuja-Hecke

Am Montag geriet gegen 17:50 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße in Aurich eine ca. 3 Meter hohe und ca. 10 Meter lange Thuja-Hecke aus ungeklärter Ursache in Brand. Anwohner versuchten vergebens den Brand zu löschen und mussten durch die Feuerwehr dabei unterstützt werden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Eine 69-jährige Grundstücksinhaberin im Fischerspfad in Norden teilt der Polizei mit, dass am Montag zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen ihren Zaun gefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Leezdorf - Körperverletzungen innerhalb einer Familie

Zwischen Familienmitgliedern soll es am Montagvormittag gegen 08:30 Uhr im Eidechsenweg in Leezdorf zu Streitigkeiten in Bezug auf ein Wegerecht gekommen sein. Dabei soll zunächst ein 63-jähriger Mann seinen 46-jährigen Schwiegersohn einen Schlag in den Nacken versetzt haben. Der 22-jährige Sohn des Opfers griff ein und schubste den Angreifer zur Seite, wodurch dieser sich ebenfalls verletzt haben will. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Altkreis Wittmund

Kein Beitrag

