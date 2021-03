Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Biker bei Unfall schwer verletzt ++ Lastwagen und Pkw kollidieren - 76-jährige Beifahrerin verletzt ++ Gespann kippt in Straßengraben - Fahrer bleibt unverletzt ++

Rotenburg (ots)

Junger Biker bei Unfall schwer verletzt

Sittensen. Bei einem Verkehrsunfall in der Hansestraße ist ein 16-jähriger Biker am Donnerstagabend verletzt worden. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte gegen 18 Uhr mit seinem Audi von einem Betriebshof auf die Stader Straße fahren wollen und dabei vermutlich den jungen Motorradfahrer auf seiner KTM übersehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der junge Mann eine Verletzung am Bein zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lastwagen und Pkw kollidieren - 76-jährige Beifahrerin verletzt

Brockel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 ist am Donnerstagvormittag eine 76-jährige Frau verletzt worden. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer hatte gegen 10.40 Uhr aus einer untergeordneten Straße nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den von links kommenden Opel eines 81-jährigen Autofahrers. Der Mann war gerade dabei, eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Bei der Kollision zog sich seine 76-jährige Ehefrau und Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Gespann kippt in Straßengraben - Fahrer bleibt unverletzt

Ostereistedt. Bei einem Verkehrsunfall mit seinem landwirtschaftlichen Gespann hat ein 36-jähriger Mann am Donnerstagmorgen noch mal richtig Glück gehabt. Gegen 8 Uhr früh wollte er mit seinem Traktor, an dem sich ein Anhänger mit Güllefass befand, von der Kreisstraße 143 auf eine Ackerfläche abbiegen. Auf der unbefestigten Auffahrt geriet der Anhänger mit den Reifen in den angrenzenden Straßengraben, sackte ein und kippte gegen einen Straßenbaum. Am Anhänger entstand erheblicher Schaden. Der 36-Jährige blieb unverletzt.

Unglückliche Begegnung - 19-jähriger Radfahrer verletzt

Seedorf. Bei einer unglücklichen Begegnung eines Radfahrers mit einem entgegenkommenden Auto in der Dorfstraße hat sich der 19-jährige Radler am Mittwochnachmittag verletzt. Nach Angaben der Beteiligten habe der 29-jährige Autofahrer gegen 17 Uhr an einem geparkten Wagen vorbeifahren wollen. Dabei sei er dem entgegenkommenden Radfahrer zu nah gekommen. Der junge Mann kam zu Fall und zog sich dabei eine Verletzung am Knie zu. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Radfahrer allerdings unter Alkoholeinfluss. Außerdem soll er mit dem Handy telefoniert haben. Das müssen die Unfallermittler der Selsinger Polizei jetzt aufklären.

Autobahnpolizei und Verfügungseinheit kontrollieren auf der Hansalinie

Sittensen/A1. Beamte der Autobahnpolizei und der Verfügungseinheit mussten im Verlauf des Donnerstags und in der Nacht zum Freitag bei ihren Kontrollen auf der Hansalinie A1 gleich mehrere Verkehrsverstöße ahnden.

Gegen 14.15 Uhr stoppte die Verfügungseinheit in Höhe Elsdorf die Fahrt eines 35-jährigen Autofahrers. Der Mann war mit einem Transporter-Anhänger-Gespann in Richtung Hamburg unterwegs. Er besaß jedoch die dafür erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht.

Gegen 21 Uhr händigte ein 37-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Höhe Neu Wulmstorf in Richtung Hamburg einen georgischen Führerschein aus. Es zeigte sich, dass das Dokument gefälscht war. Außerdem stand der Mann unter dem Einfluss von Marihuana, Opiaten und Kokain. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen Mitternacht kontrollierte eine Streifenbesatzung auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Nord den 24-jährigen Fahrer eines Fiat Punto. Der Mann war zuvor auf der Hansalinie unterwegs, obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und stellte auch die Fahrzeugschlüssel sicher.

Ähnlich erging es zur gleichen Zeit einem 26-jährigen Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle an der Stader Straße in Sittensen. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei nahm den Mann genau unter die Lupe. Auch gegen ihn lag ein Fahrverbot vor. Außerdem stand der 26-Järhige unter dem Einfluss von Kokain. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Einbruch in Zahnarztpraxis misslingt

Heeslingen. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter versucht, in eine Zahnarztpraxis am Offensener Weg einzubrechen. Ein Sicherheitsunternehmen hatte den Vorfall kurz nach Mitternacht gemeldet. Da deutete noch alles auf einen Fehlalarm hin. Wie sich später herausstellte, hatten die Unbekannten jedoch versucht, eine Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Das misslang jedoch.

Weitere Fahrzeugaufbrüche

Fintel. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf einem Firmengrundstück an der Straße Am Wasserfeld zwei weitere Transporter aufgebrochen. Nachdem es in der gleichen Nacht in der Straße Keenmoor zu einer ähnlichen Tat gekommen war, wurden jetzt diese beiden Aufbrüche bekannt. Die Täter stachen die Schlösser von zwei Kleintransportern auf und nahmen daraus Maschinen und Geräte mit.

Enkeltrick misslingt - Seniorin auf Zack

Bremervörde. Da hat eine 83-jährige Bremervörderin am Donnerstag alles richtig gemacht! Zweimal erhielt sie einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Ein unbekannter Anrufer gab sich als ihr Enkel aus. Er habe einen Verkehrsunfall gehabt und benötige dringend knapp dreißigtausend Euro. Sofort erkannte die Seniorin, dass ein Betrugsversuch hinter dem Anruf steckte. Die 83-Jährige ließ sich nicht darauf ein und legte auf.

43-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Gnarrenburg. Am späten Donnerstagabend ist ein 43-jähriger Autofahrer vermutlich unter dem Einfluss von Rauschgift in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen Opel kurz vor Mitternacht in der Bremerhavener Straße. Bei der Kontrolle erkannten sie bei dem Fahrer Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintestbestätigte den Verdacht. Demnach hatte stand der 43-Jährige unter dem Einfluss von Kokain. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Fahrer ohne die richtige Fahrerlaubnis

Bremervörde. Am Donnerstagabend hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei im Moorweg die Fahrt eines Pkw-Anhänger-Gespanns gestoppt. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE ist. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell