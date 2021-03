POL-ROW: ++ Junge Kommissarinnen und Kommissare starten im Landkreis Rotenburg ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Die Polizei im Landkreis Rotenburg hat am Donnerstag Verstärkung bekommen. Inspektionsleiter Torsten Oestmann begrüßte am Vormittag acht neue Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst nach Abschluss des Studiums an der Polizeiakademie im Landkreis Rotenburg antraten. Coronabedingt fand die Begrüßung nicht im großen Sitzungssaal, sondern nur kurz in einer der luftigen Kraftfahrzeughallen der Inspektion an der Königsberger Straße statt. Mit warmen Worten stimmte der Polizei-Chef seine jungen Mitarbeitenden auf die nun folgende, spannende Zeit ein. Anschließend ging es direkt in eine Waschhalle. Dort hatten die Rettungssanitäter der Polizei ein kleines Testzentrum aufgebaut. Bevor sie den Dienst in ihren Schichten in Rotenburg, Zeven, Bremervörde und bei der Autobahnpolizei in Sittensen begannen, ließen sich die jungen Ordnungshüter/innen ein Wattestäbchen in die Nase einführen. Ergebnis: Alle waren negativ!

