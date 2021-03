Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden/Aller - Ermittlungserfolg im Kampf gegen Rauschgiftkriminalität ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg/Lauenbrück/Hamburg. Über einen außergewöhnlichen Ermittlungserfolg durften sich in dieser Woche die Mitglieder einer eigens zur Bekämpfung von Rauschgifthandel eingerichteten Ermittlungsgruppe beim Zentralen Kriminaldienst (ZKD) der Rotenburger Polizei freuen. Den Beamten ging ein Mann ins Netz, der sich wegen des Rauschgifthandels im großen Stil verantworten muss. Intensive Ermittlungen deckten auf, dass der Beschuldigte umfangreichen Handel mit Abnehmern in Hamburg getrieben hat. Die Beamten der Ermittlungsgruppe konnten rund 10 Kilogramm Cannabisprodukte, eine geringe Menge an Kokain, verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld in einer hohen fünfstelligen Summe, das aus Drogengeschäften stammen dürfte, sicherstellen. Da ausreichende Haftgründe fehlten und der Beschuldigten in geordneten familiären Verhältnissen im Südkreis lebt, war er auf freien Fuß zu setzen. Einer seiner Abnehmer in Hamburg wurde vorläufig festgenommen. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell