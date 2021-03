POL-ROW: ++ Fahrraddiebstahl in der Fußgängerzone - Polizei sucht Geschädigten ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei ermittelt derzeit gegen zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Die beiden 38 und 43 Jahre alten Männer waren am Mittwoch vergangener Woche dabei beobachtet worden, wie sie an einem Geschäft in der Fußgängerzone ein silberfarbenes Trekkingfahrrad der Marke Pegasus an sich genommen haben. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Beamte konnte die Tatverdächtigen kurz darauf ergreifen. Bei den Ermittlungen fehlt der Polizei bislang noch der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades. Er wird gebeten sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

