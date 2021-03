Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Blitzeinbruch in Tostedter Parfümerie - Rotenburger Polizei schnappt vier junge Männer ++ Vandalismus am Haus am See ++ Noch mehr Hecke gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Nach Blitzeinbruch in Tostedter Parfümerie - Rotenburger Polizei schnappt vier junge Männer

Tostedt/Rotenburg. Nach einem Blitzeinbruch in eine Parfümerie in Tostedt hat die Rotenburger Polizei in der Nacht zum Mittwoch vier junge Männer festnehmen können. Das Quartett steht im Verdacht gegen 1.30 Uhr in das Geschäft an der Bahnhofstraße eingedrungen zu sein und dort vor allem Parfum gestohlen zu haben. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren auf der Bundesstraße 75 in einem silberfarbenen Mazda in Richtung Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei konnte das Fahrzeug etwa eine Stunde nach dem Einbruch sichten. Als die Beamten versuchten, den Wagen zu stoppen, gab der Fahrer Gas. Es folgte eine Flucht mit über 180 Stundenkilometern über die B 75 durch Sottrum bis nach Ottersberg. Dort entdeckte die Polizei das Fahrzeug auf der Grünfläche eines Mehrfamilienhauses. Den 19-jährigen Fahrer und einen 19-jährigen Komplizen nahmen die Beamten an Ort und Stelle fest. Zwei weitere 18-jährige Tatverdächtige hatten sich auf dem Grundstück hinter Mülltonnen versteckt. Auch sie konnten festgenommen werden. Im Fahrzeug fanden die Beamten Beute, die dem Einbruch in die Parfümerie zuzuordnen ist. Die Polizei schätzt den Gesamtwert auf mehrere tausend Euro. Alle Männer sind der Polizei bereits hinlänglich bekannt. Ihnen wird ebenfalls vorgeworfen, vor einigen Wochen einen ähnlichen Einbruch in eine Parfümerie in Sottrum verübt zu haben. Nach Abschluss der Ermittlungen am Mittwoch mussten die jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Bei ihrem 18-jährigen Komplizen war jedoch noch ein zweiwöchiger Jugendarrest offen. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Bei den folgenden Ermittlungen prüft die Polizei, ob die Bande für weitere Taten im Rotenburger Raum in Betracht kommt.

Vandalismus am Haus am See

Bremervörde. Mit einem Backstein haben Unbekannte in den vergangenen Tagen an der öffentlichen Toilette des Hauses am See ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie warfen ihn in die Fensterscheibe und machten sich dann aus dem Staub. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Transporter aufgebrochen

Fintel. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in der Straße Keenmoor einen Transporter aufgebrochen. Dazu entfernten sie einen Schließzylinder an der hinteren Schiebetür des weißen VW. Ob die Täter aus dem Fahrzeug etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Noch mehr Hecke gestohlen

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch waren schon wieder Heckendiebe unterwegs. Auf dem Gelände der Kindertagesstätte Zaubermühle an der Bürgermeister-Hey-Straße buddelten sie fünf Buchen einer Heckenreihe aus und nahmen die Pflanzen mit. Zeugen, denen in der vergangenen Zeit verdächtige Neuanpflanzungen aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

