Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Münsingen (RT): Brand

Reutlingen (ots)

Münsingen: Strohlager in Brand geraten

Zum Brand eines Strohlagers in der Hauptstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagnachmittag ausgerückt. Kurz nach 16 Uhr hatten dort gelagerte Strohballen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die sich mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort befindet, begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Hierzu musste die Hauptstraße voll gesperrt werden. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden an. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Fertigung von Luftbildaufnahmen im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht von dem Brand keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung aus. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden dennoch gebeten, Fenster und Türen möglichst geschlossen zu halten und das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell