Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte - 32-Jähriger in Haft (Ammerbuch)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.03.2021 / 12.02 Uhr

Der 32-jährige Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Jesinger Straße in Reusten, dem zur Last gelegt wird, am Sonntagmittag zwei Polizeibeamte während des Einsatzes anlässlich einer Ruhestörung tätlich angegriffen und nicht unerheblich verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der gambische Staatsangehörige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte, der bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Körperverletzungsdelikten vorbestraft ist, wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

